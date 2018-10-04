Fenerbahçe'nin grubuna Dinamo Zagreb damgası!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de yer aldığı D Grubu'nda Anderlecht ile Dinamo Zagreb, Belçika'da karşı karşıya geldi. Dinamo Zagreb, deplasmanda Anderlecht engelini 2-0 ile geçerek zirvedeki yerini korudu.

Grupta 2'de 2 yapan Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren goller 19. dakikada penaltıdan Izet Hajrovic ve 68. dakikada Gojak'tan geldi.

Dinamo Zagreb, bu sonucun ardından 6 puan ile zirvedeki yerini korudu. Anderlecht ise 2 maç sonunda 0 puanda kaldı ve hayal kırıklığı yarattı.

SIRADAKİ MAÇ FENERBAHÇE'YLE

Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Dinamo Zagreb, deplasmanda Spartak Trnava'ya konuk olacak. Anderlecht ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

İkinci haftanın ardından D Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av P

Dinamo Zagreb 2 2 0 0 6 1 +5 6

Fenerbahçe 2 1 0 1 3 4 -1 3

Spartak Trnava 2 1 0 1 1 2 -1 3

Anderlecht 2 0 0 2 0 3 -3 0