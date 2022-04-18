Fenerbahçe'nin genç yeteneğinin sözleşme detayı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Arda Güler, ligde 10 maçta 3 gol ve 2 asiste ulaştı. Kanarya'nın yeni kontrat imzaladığı Arda Güler'in sözleşme detayları ortaya çıktı.

Kanarya'nın bu sezon en büyük kazanımı olan Arda Güler, Göztepe maçındaki oyunu, golü, futbol aklı ile yine takdir topladı. 17 yaşındaki genç futbolcu oyunda kaldığı bölümde penaltıdan ağları sarstı.

Serbest kalma bedeli her yıl artıyor

Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yaptığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Sarı lacivetlilerin 3 yıl sözleşme imzaladığı 17 yaşındaki yıldız adayının serbest kalma bedeli her yıl otomatik olarak artacak.

30 Milyon Euro'ya serbest

Buna göre Arda'nın 3 yıllık sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon Euro olacak. İkinci yılında bu rakam 25 milyon Euro'ya çıkıyor. Son sezonda ise 30 milyon Euro oluyor. Arda'nın ilk hedefi sarı-lacivertli forma ile başarılı olmak.

1300 dakika oynama şartı

Kanarya'nın büyük yeteneği Arda Güler'in kontratındaki maddeye göre genç futbolcunun bir sezonda en az 1300 dakika A Takım'da oynama zorunluluğu bulunuyor. Genç oyuncunun imaj hakları da kulüple yarı yarıya paylaşılmış durumda. Ayrıca A Takımda gol ve asist primi de bulunuyor.



Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, az zamanda çok büyük işler yaparak Avrupa'da zirveye oturdu. Sarı-lacivertli formayı ligde sadece 10 maçta 225 dakika giyen Arda, bu süreye 3 gol, 2 asist sığdırdı. Böylece Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu. Genç oyuncu 45 dakikada bir tabelanın değişmesini sağladı.

Arda'yı 15 maçta 257 dakika oynayıp 4 gol, 1 asistle 51.4 dakikada bir tabelayı değiştiren Bayern Münih'in 33 yaşındaki santrforu Maxim Choupo-Moting takip etti. 16 karşılaşmada 211 dakika forma giyen, 2 gol-2 asistle 53 dakikada bir skor katkısı veren Udinese'nin 20 yaşındaki 10 numarası Lazar Samardzic 3. sırayı aldı.