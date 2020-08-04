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Spor

Fenerbahçe’nin genç oyuncusuna iki talip

Fenerbahçe'de kendisinden beklenen performansı veremeyen Miha Zajc'a, İtalya’dan 2 takım talip oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 11:28:00 - 2020-08-04 11:28:58
Fenerbahçe’nin genç oyuncusuna iki talip

Fenerbahçe'nin Ocak 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euro ve Salih Uçan karşılığında transfer ettiği Miha Zajc, istenileni veremeyince satış listesine konuldu.

İtalya basınında yer alan habere göre; 26 yaşındaki futbolcuyla, Bologna ve Hellas Verona ilgileniyor.

İki takımın da hücum güçlerini artırmak istediği ve Empoli ile Serie A tecrübesi bulunan Miha Zajc, bu nedenle her iki takımın da radarına girdi.

17 maçta 2 gol 1 asist

Miha Zajc, bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maçta 784 dakika süre buldu ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.

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