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'Fenerbahçe'nin evinde puan almak çok zor'

Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak Anderlecht'te Teknik Direktör Vanhaezebrouck ile futbolculardan Sebastiaan Bornauw açıklamalar yaptı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 20:28
'Fenerbahçe'nin evinde puan almak çok zor'

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Anderlecht, Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck ile futbolculardan Sebastiaan Bornauw açıklamalarda bulundu.

Hein Vanhaezebrouck, Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinden 1 puan alarak özgüvenle ayrıldığının sorulması üzerine, ''Biz de güvenimizi kazandık. Son maçımızdan galip ayrıldık. Bir şey değiştirir mi bilmiyorum Belçika'ya göre Türkiye'de belki biraz daha farklı düşünüyor olabilirler. Burada 1 puan alındığı zaman zihniyet farklı olabilir. Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı maçtan 1 puan aldı ben bundan dolayı mutluyum. 3 ya da 4-5-6 maçtan sonra elenmek elenmektir. Bizim umduğumuz bu değil ama 3 keredir puan almadık. Dinamo Zagreb'e karşı kazanabilirdik. İyi başladık ama kırmızı kart gördük devre arasından sonra. Fenerbahçe'ye karşı da öndeydik, armağan vermiş olduk. Maça geri dönmelerini sağladık. Yapabileceğimiz tek şey 3 maçı almak. Hala grupta şansımız olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin evine gelip burada puan almak çok zor'' dedi.

"HERKESE HEDİYE VERMEYE SON VERMEK LAZIM''

Hata yapmaya niyetleri olmadığı dile getiren Hein Vanhaezebrouck, ''Hataları geride bırakırsak bir sürpriz yapabiliriz. Ben futbolu ve Avrupa futbolunu çok iyi biliyorum. Bir sürpriz olabilir. Her şey olabiliyor, takımların iyi ya da kötü günleri olabiliyor. Ama herkese hediye vermeye son vermek lazım. Burada 3 4 gol atacağız diye düşünmemek lazım da kalırsak iyi olur bir gol de atabiliriz burada gol atmak zor. Fenerbahçe'nin evinde birçok gol atmak zor'' diye konuşuruz.

''BAŞKA TAKIMLARIN NE YAPTIKLARINA BAKMIYORUZ''

Başka takımların ne yaptıklarına bakmadıklarını dile getiren Hein Vanhaezebrouck, ''Brugge için sevindim. Avrupa'da 3 puan almak güzel. Biz de sonuçta Belçika futbolu için bu tarz puanlar almaya çalışacağız. Unutmamalıyız ki kat sayı düşerse o zaman Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkımızı kaybederiz'' şeklinde konuştu.

SEBASTIAAN BORNAUW: ''KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ''

Anderlechtli futbolcu Sebastiaan Bornauw, hava sıcaklığının bir sorun yaratmayacağını dile getirerek, ''Böyle maçlar için futbolcu oldum burada iyi oynamak istiyoruz'' dedi Futbolcular olarak esnek olmaları gerektiğini kaydeden Sebastiaan Bornauw, ''Her sistemde her dizilişte oynamalıyız. Daha çok ortaya top yapacağımızı düşünüyorum, bunun dışında değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe de iyi bir takım ve önemli oyuncuları var. Stat dolu ya da boş olsun biz kazanmaya çalışacağız'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 20:28
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