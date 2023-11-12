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Gündem Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi'den İsrail'e Kosova tepkisi!
Gündem

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi'den İsrail'e Kosova tepkisi!

Yeniakit Publisher
2023-11-12 21:42:00 - 2023-11-12 21:48:28
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi'den İsrail'e Kosova tepkisi!

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, siyonist İsrail'e Kosova maçına İsrail polisiyle gelmelerinden dolayı tepki gösterdi.

Bir dönem Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, ve Fenerbahçe formalarını giyen Muriqi, siyonist İsrail'e tepki gösterdi.

Muriqi, Kosova ile İsrail arasında bu akşam Kosova'nın başkenti Priştine’de oynanacak maç öncesinde yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

'Neyden korkuyorlar?'

İsrail polisinin güvenlik amacıyla Kosova'ya getirilmesini eleştiren Muriqi, "Daha önce Karadağ ve Romanya buraya oynamaya geldiler. Hiçbir sorunları yoktu, kendi polislerini getirmediler. Futbol oynamaya geliyorlar, bilmiyorum, neden bu kadar korkuyorlar veya başka bir şey mi var? Kosova'daki havaalanımızda bizi kontrol etmeye gelen İsrail polisleri vardı. Kavga etmek için değil, spor için gidiyoruz. Futbolda siyasete her zaman karşıyım ama maalesef gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan maç, İsrail yetkililerinin, güvenlik gerekçesiyle milli takımlarının yurt dışına çıkmasına izin vermemesi nedeniyle bugüne ertelenmişti.

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