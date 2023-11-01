Fenerbahçe'nin elindeki tek stopere İtalya'dan dev talip!

Fenerbahçe'nin devre arasında stoper aradığı iddia ediliyor... şu anda elde kalan tek sağlam stoper ise Samet Akaydın. Ancak onu da İtalyanlar yakından takip ediyor.

FİORENTİNA MONTELLA!DAN BİLGİ ALDI

Sezon başında gönderilmek istenen, daha sonra adı Konferans Ligi maçları için UEFA listesine yazılmayan Samet için Vincenzo Montella'dan bilgi alan takım ise Fiorentina oldu.

FENERBAHÇE'NİN BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Kısa süre öncesine kadar Samet'i 1.5 milyon euro'ya bırakmaya hazır olan Fenerbahçe yönetimi şimdi 15 milyon euro'luk teklif bile gelse milli stoperine veda edemez.

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SAMET AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR

Ancak bu durum kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen ve Serie A'dan gelecek teklifi değerlendirmek isteyen Samet'i çok da ilgilendirmiyor.

SEZON BAŞINDA İSTENMEMİŞTİ

Özellikle sezon başında İsmail Kartal'ın söylediği, "Seni düşünmüyoruz. Kendine takım bulduğun anda gitmekte özgürsün" sözleri milli stoperin aklından çıkmıyor.

İTALYANLAR BONSERVİS BEDELİNİ ÖDERSE YOLCU

Fiorentina 1.5 milyon euro vereceğini iletmesi durumunda Samet Akaydın gidecek. En azından milli oyuncunun umudu bu yönde. Çünkü sezon başında kendisine "1.5 milyon euro'yı getir git" denilmişti.