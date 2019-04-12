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Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu, 83 yaşında hayatını kaybetti.

12 Nisan 2019 Cuma 01:34
Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu, 83 yaşında hayatını kaybetti.


Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden Can Bartu, bu gece evinde hayata gözlerini yumdu. Konuyla ilgili Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu’yu kaybettik.


Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’ya Allah’tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.



Can Bartu kimdir?


1 Ocak 1936’da İstanbul’da dünyaya gelen Can Bartu, spora Fenerbahçe’de basketbol oynayarak başladı. Altı kez Milli Basketbol Takımı formasını giyen Bartu, 1956’da Fenerbahçe’de profesyonel futbol kariyerine başladı. 1961’de İtalya’nın Fiorentina takımına transfer oldu. Daha sonra Venezia ve Lazio’da da oynadı.


1 Ocak 1961’de Fiorentina - Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa Kupaları’nda final maçı oynayan, ilk Türk futbolcusu oldu. İtalyan taraftarlar tarafından, "Sinyor Bartu" şeklinde adlandırılan Bartu, Türk futbolunun unutulmazları arasındaki yerini aldı


1967’de Fenerbahçe’ye döndü. Sarı-lacivertli forma altında toplamda 162 lig maçı oynadı, 62 gol attı.


Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, hem futbol hem basketbol milli formasını giyen ilk ve tek sporcudur. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray’la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe’de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış bir oyuncudur. A Milli Futbol Takımı’nın formasını toplamda 26 kez giyerek 6 da gole imza attı.


1970’te futbolu bırakan Can Bartu, spor yazarlığına başladı. Efsane isim en son Fenerbahçe Televizyonu’nda yorumculuk yapıyordu.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 01:34
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