Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i belli oldu
Süper Lig'de çok zorlu dönem geçiren Fenerbahçe, Bursaspor'a konuk olacak. Saat 20:00'de başlayacak zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.21 Ocak 2019 Pazartesi 19:15
Fenerbahçe, Süper Ligin 18. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
BURSASPOR: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Tunay, Latovlevici, Saivet, Umut Nayir
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado
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