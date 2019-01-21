Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i belli oldu Süper Lig'de çok zorlu dönem geçiren Fenerbahçe, Bursaspor'a konuk olacak. Saat 20:00'de başlayacak zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Ligin 18. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. İLK 11'LER BURSASPOR: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Tunay, Latovlevici, Saivet, Umut Nayir FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

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