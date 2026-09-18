  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
25 bin asker için flaş karar! ABD geri vitese takıyor “Yapay zekânın babası”ndan insanlığa ürküten uyarı: Belki de sadece 1 yıl kaldı! Bakan Şimşek'ten fon ve borsa açıklaması: Genele yayılmış risk yok Ruslar sessiz sedasız Mersin'de harekete geçti! Peş peşe almaya başladılar Bakan Gürlek'ten "Sermaye Piyasası Soruşturması"na dair açıklama: 4 yönetici tutuklandı Gazze’nin acısı dinmeden Fas’tan İsrail’le ilişkileri büyütme kararı ABD’den dikkat çeken İran kararı! Pezeşkiyan ve Erakçi’ye New York vizesi Taha Akyol’a “Özgür Özel” tepkisi: Murat Alan, Selfi kuyruğunun perde arkasını yazdı Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı: Ünlü isimler gözaltına alındı Ali Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e: Kılıçdaroğlu bile o CHP’lilerden utanıyor, sen niye utanmıyorsun?
Spor Fenerbahçe'nin bugünkü Eyüpspor antrenmanından notlar
Spor

Fenerbahçe'nin bugünkü Eyüpspor antrenmanından notlar

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fenerbahçe'nin bugünkü Eyüpspor antrenmanından notlar

Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına bugünkü antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan başarılı savunmacı Mert Müldür'ün, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu idmanı yarıda bıraktığı açıklandı. Yapılan MR görüntülemesinde menisküsünde yırtık tespit edilen 27 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecinin başladığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe taraftarı öve öve bitiremiyordu! Bologna Tedesco'yu 4 maç sonra kovdu
Fenerbahçe taraftarı öve öve bitiremiyordu! Bologna Tedesco'yu 4 maç sonra kovdu

Spor

Fenerbahçe taraftarı öve öve bitiremiyordu! Bologna Tedesco'yu 4 maç sonra kovdu

Fenerbahçe’de Asensio’dan müjdeli haber
Fenerbahçe’de Asensio’dan müjdeli haber

Spor

Fenerbahçe’de Asensio’dan müjdeli haber

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan Türk futbolunda deprem etkisi yapacak kararlar! "Sezon sonu kesin bırakacağım!"
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan Türk futbolunda deprem etkisi yapacak kararlar! "Sezon sonu kesin bırakacağım!"

Spor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan Türk futbolunda deprem etkisi yapacak kararlar! "Sezon sonu kesin bırakacağım!"

Fenerbahçe yenilgisi sonrası Lyon'da özel jet ve taksi yasaklandı, maaş bütçesi yarıdan fazla düşürüldü! Artık metro kullanıyorlar
Fenerbahçe yenilgisi sonrası Lyon'da özel jet ve taksi yasaklandı, maaş bütçesi yarıdan fazla düşürüldü! Artık metro kullanıyorlar

Spor

Fenerbahçe yenilgisi sonrası Lyon'da özel jet ve taksi yasaklandı, maaş bütçesi yarıdan fazla düşürüldü! Artık metro kullanıyorlar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23