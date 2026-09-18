Fenerbahçe'nin bugünkü Eyüpspor antrenmanından notlar
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Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına bugünkü antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Öte yandan başarılı savunmacı Mert Müldür'ün, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu idmanı yarıda bıraktığı açıklandı. Yapılan MR görüntülemesinde menisküsünde yırtık tespit edilen 27 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecinin başladığı belirtildi.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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