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Fenerbahçe'nin borcu ortaya çıktı! Durum daha da vahim

Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasında devam eden 'kulüp borcu' tartışmasında gerçek tutarın 800 milyon euroya dayandığı iddia ediliyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:45
Fenerbahçe'nin borcu ortaya çıktı! Durum daha da vahim

Fenerbahçe'de ekonomik kriz her geçen gün tırmanıyor. Başkan Ali Koç, 24 Temmuz'da 'Camiaya Sesleniş' programında "31 Mayıs 2018 itibariyle bizim borcumuz 621 milyon euro. Kura vurursak 3.2 milyar TL (Bugünkü kurla 4.6 milyar TL)" açıklamasını yapmıştı. Eski başkanAziz Yıldırım, Koç'un bu açıklaması üzerine "Borcumuz 429 milyon Euro'dur (Yaklaşık 2.5 milyar TL) ve yine de çoktur" ifadelerini kullanmıştı. Ali Koç aynı programda "Gelir hukuki ve mali denetim başlattık. Hukuki denetim sonuçlandı. Mali denetim ise sürüyor" açıklanmasında da bulunmuştu.

2. BAŞKAN TABLOYU AÇIKLAMIŞTI

Süren mali denetimde ortaya çıkan rakamların Başkan Ali Koç'u çok şaşırttığı öğrenildi. Kulislerde konuşulan rakamlar dehşet verici. Süren denetimde ortaya çıkan borç rakamının 800 milyon Euro civarında olduğu iddia ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yarın FB TV'de 'Camiaya Sesleniş' programında mali durum ile ilgili net rakamlar açıklaması bekleniyor. Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam geçtiğimiz günlerde "Bu sene işimizin çok daha zor olacağını görüyoruz. Olumlu bir seyre girmemiz mümkün değil. Bu seneyi geçmeliyiz" ifadelerini kullanarak son durumu net bir şekilde ortaya koymuştu.

1 MİLYAR TL ÖDEME YAPILACAK

Fenerbahçe'nin yıl sonuna kadar 1 milyar TL civarında ödeme yapması gerekiyor. Sarı-Lacivertli yönetim sıcak para bulmak için çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu hafta içinde bazı sponsorluk anlaşmalarının açıklanması bekleniyor. Koç'un ek gelirler elde etmek içinde bazı projeler üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor. Bilindiği gibi Koç, giderleri azaltmak için Fenerbahçe Üniversitesi, Fenerbahçe Tatil Evleri ve 1 milyon taraftar projelerini askıya almıştı. (AKŞAM)

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 12:45
  1. Fenerbahçe
  2. Ali Koç
  3. Aziz Yıldırım
  4. FB TV
  5. Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam
  6. Fenerbahçe Tatil Evleri
  7. Fenerbahçe Üniversitesi

YORUM YAZ

  • nazminazmi39 dk önce
    resmen klübün içini boşaltmış eski yönetim, spor klübü diye göz ardı edilmemeli, araştırılmalı. boşa giden her kuruş para bu memleketin.
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