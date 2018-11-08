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Fenerbahçe'nin Anderlecht 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, kendi evinde Anderlecht'i ağırlayacak. Mücadele saat 18.50'de başlayacak.

08 Kasım 2018 Perşembe 17:42
Fenerbahçe'nin Anderlecht 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak.

FENERBAHÇE - ANDERLECHT

STAT: Ülker Stadı
SAAT: 18.50
HAKEM: Andreas Ekberg
YAYIN: beIN Sports 1

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Valbuena, Ayew, Frey, Slimani.
TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman

ANDERLECHT: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Trebel, Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali.
TEKNİK DİREKTÖR: Hein Vanhaezebrouck

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 17:42
  1. Van
  2. Fenerbahçe
  3. UEFA Avrupa Ligi
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