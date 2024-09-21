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Spor Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi derbide sona erdi
Spor

Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi derbide sona erdi

Yeniakit Publisher
2024-09-21 22:31:00 -
Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi derbide sona erdi

Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler ilk yenilgisini de ezeli rakibi karşısında aldı. Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bugün oynanan derbiye kadar seriyi 32 maça çıkarmıştı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, 6. hafta sonunda 13 puanda kaldı. Lider Galatasaray ile puan farkı da 5'e yükseldi. Kanarya'nın tek golü 63. dakikada Edin Dzeko'nın kullandığı penaltıdan geldi.

 İç sahada 15 maç sonra kaybetti

Fenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu. Bu süreçte 12 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, son 8 maçta ise hanesine 3 puan yazdırmıştı. 8 maçlık galibiyet serisi de yine derbide son buldu.

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