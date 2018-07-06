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Fenerbahçelileri yıkan haber! Kararını verdi...

Fenerbahçe için İstanbul'a gelen ve bir süre vakit geçiren Wilshere, Ada'da kalmaya karar verdi.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:40
Fenerbahçelileri yıkan haber! Kararını verdi...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jack Wilshere için İngiltere'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sky Sports ve The Guardian'ın geçtiği habere göre dün West Ham United ile masaya oturan Jack Wilshere, Doğu Londra ekibine 'evet' dedi.

3 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

İngiliz yıldızın West Ham United'ın sunduğu 3 yıllık teklifi kabul ettiği ve transferin kısa süre içerisinde tamamlanacağı yazıldı.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

İstanbul'a gelen, tesisleri ve şehri gezen yıldız futbolcu daha sonra İngiltere'ye dönmüştü.

Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Wilshere'in Ada'da kalmaya karar vermesi sarı-lacivertlileri bir hayli üzdü.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:40
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