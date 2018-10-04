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Fenerbahçeli yıldız oyuncuya milli davet!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Eljif Elmas, Makedonya'nın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı Lihtenştayn ve Ermenistan maçlarının aday kadrosuna çağırıldı.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:53
Fenerbahçeli yıldız oyuncuya milli davet!

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna alındı.

Makedonya’nın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı Lihtenştayn ve Ermenistan maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Fenerbahçe’den Eljif Elmas da çağrıldı.

Makedonya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Igor Angelovski, kadroya 21 futbolcu dahil etti.

Angelovski yaptığı açıklamada, kadroda çok fazla değişiklik yapmadığını ifade ederek, "İlk maçımıza odaklandık. Üç puan alıp kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Lihtenştayn karşısında galibiyet bekliyorum." diye konuştu.

Makedonya, UEFA Uluslar D Ligi 4. Grup'ta 13 Ekim'de evinde Lihtenştayn, 16 Ekim'de deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), David Mitov Nilsson (Norrköping), Damjan Siskovski (Lahti)

Defans: Stefan Ristovski (Sporting Lizbon), Kire Ristevski (Ujpest), Visar Musliu, Egzon Bejtullai (Shkendija), Darko Velkovski (Rijeka), Mite Cikarski (PAS Giannina), Kristijan Tosevski (Vardar)

Orta saha: Eljif Elmas (Fenerbahçe), Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (Ferencvaros), Boban Nikolov (Vidi), Ezgjan Alioski (Leeds United), Ferhan Hasani (El-Raed),

Forvet: Goran Pandev (Genoa), Ilija Nestorovski, Aleksandar Trajkovski (Palermo), Ivan Trickovski (AEK Larnaka)

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:53
  1. Fenebahçe
  2. Eljif Elmas

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