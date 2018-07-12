0553 313 94 23

Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de forma giyen yıldız oyuncu Giuliano'ya ülkesi Brezilya'dan teklif geldi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:55
Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!

Sarı- Lacivertliler, Finansal Fair- Play anlaşması nedeniyle transferde sadece oyuncu satışından elde ettiği geliri kullanabiliyor. Fernandao'yu 3 milyon dolara (14.3 milyon TL) satan Fenerbahçe, Barış Alıcı ve Berke Özer'i ise 4 milyon euroya (22.4 milyon TL) transfer etti.

Kanarya'nın dengeyi sağlamak, başka transferler yapmak için de futbolcu satması gerek.

38 MAÇTA 15 GOL ATTI

Bu isimlerden biri Giuliano olabilir. Geçtiğimiz sezon 38 resmi maçta 15 gol atan Sambacı'ya ülkesinden Flamengo talip oldu.

Beşiktaşlı Babel'i kadrosuna katamayan Brezilya ekibinin, Giuliano için 7 milyon euro (39.2 milyon TL) teklif ettiği belirtildi. Brezilya basınında yer alan iddialara göre Fenerbahçe, Flamengo'dan 10 milyon euro (56 milyon TL) istedi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 17:55
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Brezilya
  4. Giuliano

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray bombayı patlattı!
    1. Galatasaray bombayı patlattı!
    2. Elazığspor'da önemli gelişme! Başkan..
    3. 2018 KPSS sınav giriş yerleri belli oldu
    4. 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi..
    5. Beşiktaş – Shaktar Donetsk hazırlık..
    6. Erdoğan Poroşenko ile görüştü
    7. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: NSU..
    8. Türkiye'deki iPhone fiyatlarına akıl..
    9. Rusya'dan flaş NATO açıklaması
    10. 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi..
    11. Muhammed Ömer Muhtar kimdir?
    12. Rusya’dan NATO’ya yanıt
    13. Nijerya'da son bir ayda 49 kişi öldü!..
    14. İtalya devleti 67 sığınmacının karaya..
    15. Gaziantep’te polisle çatışan zanlılar..
    16. Türkiye'deki iPhone ücretlerine büyük..
    17. Galatasaray'ın duyurduğu oyuncudan..
    18. Adnan Oktar sağlık kontrolünden..
    19. Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı yeni..
    20. Erdoğan'dan, Binali Yıldırım'a tebrik
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!