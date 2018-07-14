Fenerbahçeli yıldız Cimbom'a göz kırptı!

Maicon'un inişli çıkışlı performansı, Koray Günter'in transferi ve Denayer'in belirsiz durumu Aslan'ı stoper arayışına itiyor. Transfer arayışlarına hızla devam eden Galatasaray'a, geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak tamamlayan ve Zenit'e geri dönen Neto'dan mesaj geldi.

Zenit'ten gerekli sözleri alan Portekizli oyuncu, tüm masraflarının karşılanması halinde kiralama bedeli olmadan sarı-kırmızılı takımda oynayabileceğini iletti.

G.Saray'ın bu teklife hemen yanıt vermeyip düşünmeye başladığı belirtildi. 30 yaşındaki Portekizli stoper, geçen sezon 16 maçta Fenerbahçe forması giymişti.

(Fotomaç)