Fenerbahçeli Uğur Dündar hadi yaz bakalım! Dev arazi neden fakir fukaraya değil size tahsis edildi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 125 bin metrekarelik dev arazinin 30 yılı aşkın süreyle sarı-lacivertli kulübe tahsis edildiğini söyledi. Koç, "Bu arazinin kulübümüze tahsisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunuyorum." dedi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Fenerbahçe'ye tahsis edilen araziyle ilgili başta Sözcü yazarı ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a yönelik çağrı yaptı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Önce Fenerbahçelilere seslenelim..

Ardından CHP’li Fenerbahçelilere..

İki günde bir yolsuzluk haberi yapan gazetelere; Sözcü’ye, Cumhuriyet’e..

Hem Fenerbahçeli olup, hem Sözcü gazetesinde olan, FB’ye de divan başkanı seçilen Uğur Dündar’a seslenelim..

Hafta içinde “Adı iyi ki Binali, ya Milyonali olsaydı” diye Binali Yıldırım’a attığı rezilce iftiralar sebebi ile süren yargılaması gündem olan Uğur Dündar’a, bu yönü ile bir defa daha seslenelim..

“Milletin a..na koyacağız” tapesi çarpıtılarak, “İşte yolsuzluk belgesi, bir de millete küfrediyorlar” diyerek, rakip müteahhitlere edilen küfrü, millete edilen küfür gibi gösteren, ihalede, tahmini değerin yüzde 10’ununa inme teklifi ile kazanıldığının konuşulduğu sözleri, “Alın işte, % 10 komisyon vermiş” diyerek, ahlaksızca çarpıtan sahtekar gazetecilerin, FETÖ’cülerin hepsine seslenelim..

Orda mısınız beyler?

Var mısınız, yaşıyor musunuz?

Nefes alıp veriyor musunuz?

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