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Spor Fenerbahçeli taraftardan samimi soru 'Allah aşkına bunu nasıl yapıyorsunuz?'
Spor

Fenerbahçeli taraftardan samimi soru 'Allah aşkına bunu nasıl yapıyorsunuz?'

Yeniakit Publisher
2024-09-22 13:21:00 - 2024-09-22 13:22:59

Dün geceki büyük yenilgi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti. Özellikle ne olursa olsun Ali Koç'un arkasında olan eziklere seslenen bazı fenerli taraftarlar Galatasaraylılara yönetime asla taviz vermemeleri hususunda soru yöneltti.

Dün geceki büyük yenilgi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti. Özellikle ne olursa olsun Ali Koç'un arkasında olan eziklere seslenen bazı fenerli taraftarlar Galatasaraylılara yönetime asla taviz vermemeleri hususunda soru yöneltti.

Bir Sosyal medya kullanıcısı 'Bunu samimi soruyorum Allah aşkına bunu nasıl yapıyorsunuz' diyerek çeşitli sorular yöneltti. işte o sorular:

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