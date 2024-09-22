Fenerbahçeli taraftardan samimi soru 'Allah aşkına bunu nasıl yapıyorsunuz?'

Dün geceki büyük yenilgi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti. Özellikle ne olursa olsun Ali Koç'un arkasında olan eziklere seslenen bazı fenerli taraftarlar Galatasaraylılara yönetime asla taviz vermemeleri hususunda soru yöneltti.

Bir Sosyal medya kullanıcısı 'Bunu samimi soruyorum Allah aşkına bunu nasıl yapıyorsunuz' diyerek çeşitli sorular yöneltti. işte o sorular: