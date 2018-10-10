Fenerbahçeli Jailson’un kalbinde şüphe!

Tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapmasının yanı sıra Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf'ın kadro dışı kalmasının ardından çalkantılı günler yaşayan Fenerbahçe'de müthiş bir iddia ortamı iyece sarstı. Josef'in takımdan ayrılması sonrasında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Gremio'dan transfer edilen Jailson'un kalbinde sorun olduğu iddia edildi.

ÇABUK YORULMASI DİKKAT ÇEKTİ

Takvim'de yer alan habere göre; Transfer edilmeden önce testlerden geçen ve bir soruna rastlanmayan Brezilyalı'nın maçlarda ve idmanlarda çabuk yorulmasının dikkat çektiği bunun üzerine bir dizi tetkike daha tabi tutulduğu bildirildi.

YENİDEN KONTROLDEN GEÇECEK

Kalp ritminde düzensizlik olduğu ifade edilen Jailson'un durumun ne kadar ciddi olduğunun belirlenmesi için yeniden kontrolden geçirileceği iddia edildi. Benzer bir sorun Washington'da da yaşanmıştı.

AKILLARA WASHİNGTON GELDİ

Kalbinde damar tıkanıklığı tespit edilen Washington 2003'te F.Bahçe'den gönderilmiş, 1 sene sonra yeniden futbola başlamış 2011'de futbolu bırakmıştı. Jailson'da nasıl bir gelişme olacağı ise merak konusu...