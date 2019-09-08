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Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı. Brezilyalı futbolcunun aldığı darbe sonucu ağrısı devam ederse tetkik sonuçlarına bakılacak.

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı.

08 Eylül 2019 Pazar 22:29
Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı. Brezilyalı futbolcunun aldığı darbe sonucu ağrısı devam ederse tetkik sonuçlarına bakılacak.

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı. Brezilyalı futbolcunun aldığı darbe sonucu ağrısı devam ederse tetkik sonuçlarına bakılacak.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 22:29
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