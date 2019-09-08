Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı. Brezilyalı futbolcunun aldığı darbe sonucu ağrısı devam ederse tetkik sonuçlarına bakılacak. Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı.

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı. Brezilyalı futbolcunun aldığı darbe sonucu ağrısı devam ederse tetkik sonuçlarına bakılacak.

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