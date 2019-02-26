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Fenerbahçeli futbolcu Ali Koç'u mest etti: Sözleşmesini yenileyin!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinin uzatılmasını istedi.

26 Şubat 2019 Salı 15:39
Fenerbahçeli futbolcu Ali Koç'u mest etti: Sözleşmesini yenileyin!

Dün akşam tarihi derbide sonradan oyuna giren ve takımına büyük katkı sağlayan Mathieu Valbuena ile 1+1 yıllık daha sözleşme imzalanıyor.

Valbuena kalitesini konuşturdu

İlk yarısı 3-0 biten Beşiktaş karşısında ikinci yarıda Moses'ın yerine oyuna dahil olan ve 45 dakikalık performansıyla tecrübesini konuşturan Valbuena, Fenerbahçe camiasının takdirini toplarken, derbinin ardından ilerleyen haftalarda ErsunYanal'ın Fransız yıldızı rotasyon oyuncusu olarak kullanacağı öğrenildi. Oyun görüşü, takıma kattığı hava ve saha içinde arkadaşlarını yönlendirmesiyle hocasının gözüne giren 34 yaşındaki Valbuena, başkan AliKoç tarafından da alkış alırken, teknik heyet ve yönetimin ortak kararıyla Valbuena'nın sözleşmesinin 1+1 yıl daha uzatma kararının alındığı belirtildi.

Valbuena'nın istatistikleri göz dolduruyor

Geçmişte AykutKocaman ve Cocu'yla çeşitli problemler yaşayan MathieuValbuena'nın ErsunYanal'la yeniden çıkış yapması ve Fenerbahçe'ye daha fazla katkı yapması bekleniyor. Bu sezon 22 maçta görev alan Valbuena 2 gol 6 asist istatistik ortaya koydu. Fransız milli futbolcu 14 kez ilk 11'de sahaya çıktı.

(Akşam)

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:39
  1. Ersun Yanal
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  3. Fenerbahçe
  4. Aykut Kocaman
  5. Ali Koç

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