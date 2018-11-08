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Fenerbahçeli Eljif Elmas'a milli davet

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla beğeni toplayan 18 yaşındaki oyuncu Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 19:11
Fenerbahçeli Eljif Elmas'a milli davet

Makedonya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Lihtenştayn ve Cebelitarık maçlarının aday kadrosu belirlendi. Makedonya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Igor Angelovski, kadroya 21 futbolcu dahil etti.

Makedonya, UEFA Uluslar D Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da deplasmanda Lihtenştayn, 19 Kasım'da evinde Cebelitarık ile karşılaşacak. Aday kadroya davet edilen Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı'nın 16 Ekim'de deplasmanda Ermenistan ile oynadığı ve 4-0 kaybettiği mücadelede kırmızı kart gördüğü için Lihtenştayn karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Lahti), Dejan İliev (Arsenal)

Defans: Kire Ristevski (Ujpest), Visar Musliu, Egzon Bejtullai (Shkendija), Mite Cikarski (PAS Giannina), Kristijan Tosevski (Vardar), Gjoko Zajkov (Charleroi)

Orta saha: Eljif Elmas (Fenerbahçe), Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (Ferencvaros), Boban Nikolov (Vidi), Ezgjan Alioski (Leeds United), Ferhan Hasani (El-Raed),

Forvet:Goran Pandev (Genoa), Ilija Nestorovski, Aleksandar Trajkovski (Palermo), Ivan Trickovski (AEK Larnaka), Krste Velkovski (Saraybosna)

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 19:11
  1. Arsenal
  2. Fenerbahçe
  3. Ermenistan
  4. Makedonya
  5. Saraybosna
  6. Eljif Elmas

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