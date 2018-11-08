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Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama

Anderlecht galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, PFDK'nın verdiği cezalarla ilgili konuştu. Koeman, "Soldado adam mı öldürdü?" dedi.

08 Kasım 2018 Perşembe 23:09
Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Anderlecht galibiyetinin ardından PFDK'nın Galatasaray derbisi hakkında verdiği cezalar hakkında konuştu.

PFDK'nın verdiği kararları adaletsiz olarak değerlendiren Koeman, şu sözleri kullandı;

''Soldado adam mı öldürdü?''

 Cezaları duydum. Örneğin Soldado. Gerçekten inanılmaz... Belhanda, Soldado'yu kovalayıp bir an kovalıyordu. Kafasını, dirseğini kullanıyor. Karşılığı ne? Sıfır maç. Bunun adaletini sağlayacak kişi ben değilim ama görüntüleri gördük. Görüntüler yalan mı söylüyor? Soldado, 6 maç ceza alıyor ama nasıl oluyorda diğer oyuncu sıfır maç ceza alıyor. Gerçekten inanılmaz. Soldado birini mi öldürdü? Ben gerçekten inanamıyorum bu kararlara. Soldado, 6 maçlık ne yapmış? Bence çok gülünç bir durum. Bu adalet mi? Bence değil.

''Hakemler olmadan futbol olmaz''

Ben futbola konsantre olmak istiyorum. Çünkü futbolu seviyorum. Bazen 4. hakemle tartışmalarınız tabii olabilir ama ben onlara saygı gösteriyorum. Hakemler olmadan futbol olmaz. Bazen hatalar yapılabilir ama hakemliğin zor bir iş olmasını bilmeliyiz. Özellikle Galatasaray - Fenerbahçe maçını yönetiyorsanız.

''Hoca olarak kavga edersem oyuncular ne düşünür?''

Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım. Bir hoca olarak herkes sizi izliyor. Siz bir rol modelsiniz. Gençler sizi izliyor. Eğer ben hakemle kavga edersem veya rakiple kavga edersem oyuncularımdan ne bekleyebilirim? Oyuncularım benim hakkımda ne düşünür? Duygular, futbolun içindedir. Normaldir ama yumruk atmak normal değildir. Duygular yaşanacaktır ama günümüzde bunlar zor şey. Günümüzde herkes çıldırmış şekilde. Herkes hata yapabilir ama bir hata 5-6 kez yapılmaz. Neyse, 2-0 kazandığımız için mutluyum.

''Sevk kararları hiç etkilemedi''

Sevk kararlarının maçtan önce açıklaması bizi hiç etkilemedi. Çünkü biz futbola odaklanıyoruz. Teknik ekibin bir parçasıysanız her günü kimin oynayıp kimin oynamadığı hakkında konuşursunuz. Cocu ile de her gün konuşuyorduk ama bir futbolcu ismi veremem.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 23:09
  1. Fenerbahçe
  2. Erwin Koeman

YORUM YAZ

  • Adanalı.Adanalı.11 dk önce
    Pekii GS li ler adammı öldürdü başkan.
  • EfelerdiyariEfelerdiyari12 dk önce
    Adammi ölmesi lazim illaki... bu insanlar birde örnek olacak... yasa kanun kural cikmaz diye isyan ederler. Ceza yedilermi adammi öldürdük derler... yazik. Türk futbolu ne duruma düstü diye bir kelam eden yok.. iste yönetici diye basta kimler var. Bu duruma görede bu kadar futbol olur tabi.. geriyiz hepte geri kalacagiz.
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