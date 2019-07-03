Fenerbahçe'den yılın transfer bombası Radamel Falcao

Yeni sezonda iddialı bir kadroyla taraftarlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe hücum hattında Max Kruse transferini noktalarken, için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor.



Listesinde de birçok yıldız bulunan sarı-lacivertlilere bu kez Monaco'nun golcüsü Radamel Falcao'nun önerildiği ileri sürülüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Galatasaray'ın da daha önce nabız yokladığı Falcao'yu kadrosunda görmek istediği belirtilirken, 33 yaşındaki futbolcunun maliyeti işi zora sokuyor. Monaco'da bir yıl daha sözleşmesi kalan Falcao, senelik 11 milyon euro kazanıyor.



Falcao'nun Türkiye temsilcisi Fatih İlek daha önce yaptığı açıklamada, ''Oyuncunun paraya ihtiyacı yok. İyi bir ligde olmak istiyor. Türkiye Ligi'nin de heyecanı olduğunu biliyor'' ifadelerini kullanmıştı.



Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 39 resmi karşılaşmaya çıkan Radamel Falcao, bu maçlarda 16 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, 2 de asist yaptı.



Dünyca ünlü takımların formasını giydi



Profesyonel kariyerine Arjantin ekibi River Plate'te başlayan Falcao, daha sonra Porto, Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea ve Monaco formaları giydi.



Kariyerinde 6 farklı takımla 460 maça çıkan Radamel Falcao, 312 gole direkt katkı sağladı. Bu karşılaşmalarda 271 kez rakip fileleri havalandıran 33 yaşındaki futbolcu, 51 asist yaptı.