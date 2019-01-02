Fenerbahçe'den transfer bombası Olcay Şahan!

Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Olcay Şahan, Süper Lig'in 4 kulübüyle temas halinde. Tecrübeli oyuncuyla en ciddi ilgilenen kulüpler ise Fenerbahçe ile Bursaspor.

Göztepe ise Yasin Öztekin'in olası ayrılığı sebebiyle Olcay Şahan'ı gündemine aldı. Kayserispor'da ise Hikmet Karaman, transfer yasağının kalkması halinde ilk olarak Olcay Şahan için mesai verilmesini istedi.

Trabzonspor yönetiminin kamp kadrosuna dahil etmediği oyuncunun eski hocası Ersun Yanal'la çalışmaya sıcak baktığı, bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde ise Bursaspor'un teklifini değerlendireceği belirtildi.

(Yeni şafak)