0553 313 94 23

Fenerbahçe'den transfer bombası Olcay Şahan!

Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Olcay Şahan'a Fenerbahçe ve Bursaspor talip oldu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:58
Fenerbahçe'den transfer bombası Olcay Şahan!

Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Olcay Şahan, Süper Lig'in 4 kulübüyle temas halinde. Tecrübeli oyuncuyla en ciddi ilgilenen kulüpler ise Fenerbahçe ile Bursaspor.

Göztepe ise Yasin Öztekin'in olası ayrılığı sebebiyle Olcay Şahan'ı gündemine aldı. Kayserispor'da ise Hikmet Karaman, transfer yasağının kalkması halinde ilk olarak Olcay Şahan için mesai verilmesini istedi.

Trabzonspor yönetiminin kamp kadrosuna dahil etmediği oyuncunun eski hocası Ersun Yanal'la çalışmaya sıcak baktığı, bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde ise Bursaspor'un teklifini değerlendireceği belirtildi.

(Yeni şafak)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 12:58
  1. Karaman
  2. Kayseri
  3. Fenerbahçe
  4. Olcay Şahan
  5. Trabzonspor
  6. Bursaspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan işçi öldü
    1. Asansör kabiniyle duvar arasında..
    2. Şehidin adının verildiği okulun..
    3. Afganistan'da Taliban operasyonu
    4. İsrail Doğu Kudüs’te Filistinlilere..
    5. 3 milyon Türk Çin işkencesinde
    6. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    7. "Ben Suriyeliyim adlı şarkım için..
    8. Firari FETÖ'cünün aracına el konuldu
    9. “Gerçek yüzünüzü ortaya çıkarmak..
    10. Yavrusunu kurtarırken yaralanan köpek..
    11. FETÖ’den aranan şüphelinin aracına el..
    12. Hırsızlık zanlısını evde içtiği "puro"..
    13. Kumpas mağduru astsubay, hukuki..
    14. Ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski..
    15. Mazlumun çilesi 2018’de de bitmedi!
    16. Fenerbahçe'den transfer bombası Olcay..
    17. Belediye binasından hırsızlık iddiası
    18. "İstisnalarla değil genelle uğraşıyoruz"
    19. Antalya'da sağanak etkili oluyor
    20. Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş..
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde