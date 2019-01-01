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Fenerbahçe'den transfer bombası! Galatasaray forması giyen Maicon...

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

01 Ocak 2019 Salı 12:32
Fenerbahçe'den transfer bombası! Galatasaray forması giyen Maicon...

Galatasaray'ın Arabistan'a satmaya çalıştığı Brezilyalı stoperin, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.

Maicon bombası!

Maicon'un iyi para kazanacak olsa da Arabistan'a gitmeyi son çare olarak düşündüğü ifade ediliyor. Brezilyalı futbolcunun menajerinin, stoper arayan Fenerbahçe'ye mesaj göndererek, Maicon'un gelebileceğini ilettiği konuşuluyor.

Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz de sarı-lacivertli takımın gündemine gelmişti. Fenerbahçe yönetimi iki oyuncu konusunda henüz bir girişimde bulunmadı.

(Takvim)

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 12:32
  1. Fenerbahçe
  2. Galatasaray
  3. Maicon
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