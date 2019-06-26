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Fenerbahçe'den transfer bombası Daniel Sturridge

Forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen dünyaca ünlü golcü Daniel Sturridge gündemine aldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:42
Fenerbahçe'den transfer bombası Daniel Sturridge

Önümüzdeki sezon süper lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, Max Kruse ve Kolarov transferlerinde mutlu sona ulaşmaya çalışırken, başka yıldızlar için de temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor. İşte bu doğrultuda gündeme gelen oyunculardan biri de geçen sezon Liverpool’la Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge oldu. Bonservisi elinde olan Sturridge için ilk temas, oyuncunun menaceriyle yapılan görüşmeyle başladı. Yapılan ilk görüşmede ingiliz yıldızın, kırmızılar’da kazandığı yıllık 4 milyon euro’yu (26.3 milyon TL) istediği bildirildi. sarı-lacivertliler’in ise 3 yıl üzerinden senelik 3 milyon euro’da ısrarcı olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Celtic ve Glasgow Rangers da talip

Hem forvet hem de kanatlarda forma giyebildiği için önümüzdeki sezon Ersun Yanal’ın tam da ihtiyacı olacak tarzda bir futbolcu olan sturridge için pazarlıkların tüm hızıyla devam edeceği bilgisine ulaşıldı. Bu arada daha önce Liverpool’da oynayan ve şimdi Glasgow rangers’ın hocalığını yapan Steven Gerrard’ın yanı sıra Celtic’in de tecrübeli oyuncuyu istediği ifade edildi. ancak bu iki takımın da mali olarak 3 milyon euro (19.7 milyon TL) barajına çıkamayacağı tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:42
  1. Fenerbahçe
  2. Liverpool
  3. Daniel Sturridge
  4. İngiltere Premier Lig

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