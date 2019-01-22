Fenerbahçe'den transfer bombası Adebayor! Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'de top koşturan Emmanuel Adebayor'a kanca attı.

Yeniakit.com.tr- Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe sürpriz bir isme yöneldi. Adebayor sesleri! Golcü arayışlarına hız veren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'de top koşturan dünyaca ünlü yıldız Adebayor'u yakın takibe aldı. Fenerbahçe kurmaylarının Süper Lig'i tanıyan ve gol yollarında etkili olan yıldız oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladı. Demba Ba ve Robinho'nun transferlerin ardından Medipol Başakşehir'de forma şansı azalan Adebayor'u transfer etmek için turuncu lacivertli ekibin kapısını çalacağı iddia edildi. Kaynak:Yeniakit.com.tr

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