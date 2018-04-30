Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür itirazı!
Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sitesinden 32. hafta oynanacak maçların saatleriyle ilgili bir açıklama yayınladı30 Nisan 2018 Pazartesi 21:48
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 32. hafta maçlarının oynanacağı gün ve saatleriyle ilgili yapmış oldukları düzenlemeye istinaden, “eşitlik” ilkesine dikkat çekmek adına aşağıda yer alan yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmiştir. Kamuoyunun dikkatine sunarız.''
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