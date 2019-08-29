Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Rizespor'da forma giyen...
Sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da top koşturan Dario Melnjak'ı yakın takibe aldı.29 Ağustos 2019 Perşembe 13:09
Sarı-Lacivertliler’in son olarak Çaykur Rizespor’un Hırvat sol beki Dario Melnjak’ı istediği ve şartları sorduğu ileri sürüldü.
26 yaşındaki oyuncu orta sahanın solunda ve stoperde de forma giyebiliyor. Melnjak geçen sezon Ç.Rize’de 16 maçta forma giyip 4 gol atmış, 2 de asist yapmıştı. Bu sezon ise 2 maçta 1 gol kaydetti. Bu arada Fener’in bu sezon aldığı İranlı genç golcü Allahyar’ı, Rize’ye önerdiği iddia edildi.
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