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Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! İşte o isim

Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Fenerbahçe, Belçika ekiplerinden Genk'te forma giyen Mbwana Samatta'yı yakın markaja aldı.

08 Mart 2019 Cuma 11:42
Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! İşte o isim

Gelecek sezonun kadrosu için düğmeye basan Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan yıldız forvet için işi sıkı tutuyor. Genk forması giyen 26 yaşındaki golcüde ısrarcı olan teknik direktör Ersun Yanal, sezon sonunda bu futbolcuya imza attırılmasını istiyor.

Sportif direktör Damien Comolli'nin geçtiğimiz günlerde Tanzanyalı futbolcunun 4 menajerinden biri olan Louis Alonso ile görüştüğü öğrenildi. Bu kez Samatta'nın kararlarında etkili olan Jamal Kisongo'nun İstanbul'a davet edildiği belirtildi.

Samatta hamlesi!

Sarı-lacivertliler, Samatta'nın vatandaşı olan ve kendisiyle ilgili tüm kararlarda son sözü söyleyen Kisongo ile yapılacak görüşmede işi bitirmeyi hedefliyor.

Her fırsatta, "Gelecek sezon şampiyon olacağız" diyen Yanal'ın önceliği verdiği forvet transferinde Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlaması bekleniyor.

Bu sezon rakiplerin kabusu olan Samatta, oynadığı 38 resmi maçta 29 kez rakip fileleri havalandırdı. Samatta, lig ve Avrupa kupalarındaki performansıyla en golcüler listesinde Messi ve Mbappe'den sonra 3. sırada yer alıyor.

(Fotomaç)

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:42
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Genk
  4. Mbwana Samatta
  5. Belçika

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