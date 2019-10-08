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Fenerbahçe'den ses getirecek transfer bombası Mesut Özil

Devre arasında kadrosuna transfer yapması beklenen Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma şansı bulamayan Mesut Özil'i yakın markaja aldı.

08 Ekim 2019 Salı 13:48
Fenerbahçe'den ses getirecek transfer bombası Mesut Özil

Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıracak yeni hamle... Sarı-Lacivertliler milli arada transfere yoğunlaştı. Başkan Ali Koç'un Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya geldiği ve Mesut Özil için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Comolli, Arsenal ile temas kurdu ve şartlar masaya yatırıldı.

Kiralık olarak geliyor

İngiliz ekibi Arsenal'de mutsuz olan Mesut Özil Ada'dan ayrılmak istiyor. Arsenal, yıldız orta sahayı sezon ortasında bir takıma kiralamaya sıcak bakıyor.

İngiliz ekibinin kiralama durumunda Fenerbahçe'ye yardımcı olacağı öğrenildi. F.Bahçe, Mesut Özil'i transfer ettiği taktirde Arsenal, yıldız oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacak.

Yaklaşık 6 yıldır Arsenal'de forma giyen 30 yaşındaki Mesut Özil'in Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncu her fırsatta F.Bahçeli olduğunu dile getiriyor.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 13:48
  1. Fenerbahçe
  2. Mesut Özil
  3. Arsenal
  4. İngiltere Premier Lig

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  • hizipsavarhizipsavar1 sa önce
    kimi getirisen getir ozan ve muriç kitle göbeği sağlam tut.90 dk.0-0 ama gol at 3 punaı la gel.

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