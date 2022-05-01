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Spor Fenerbahçe'den sert tepki: FETÖ ağzıyla konuşuyorsunuz
Spor

Fenerbahçe'den sert tepki: FETÖ ağzıyla konuşuyorsunuz

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 01:58:00 - 2022-05-01 02:02:35
Fenerbahçe'den sert tepki: FETÖ ağzıyla konuşuyorsunuz

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Trabzonspor 'un şampiyonluğunun ardından kulübün kanalı olan FBTV'de açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik şu sözleri sarf etti:

Esefle kınayacağımız bir akşam. Türk spor tarihinde bir defa daha görmek istemediğimiz bir akşam yaşadık. Bir spor kulübünün açtığı pankart... 2010-11 sezonu şampiyonu oldukları... Bir silahın ucuna asarak bunu göstermelerini kınıyorum.

Kumpas davasını reddetmek FETÖ'nün meşhur görülmesinin normal sayılacağı bir tablo önümüze serilmiş durumda. İnsanların bunu böyle anlamaması mümkün değil. 2010-11 şampiyonluğunu kendinize yakıştırıyorsunuz, siz FETÖ ağzıyla konuşuyorsunuz.

Lig tescil edilmeli mi, edilmemeli mi? Bu sorunun cevabını bulamazken, siz kalkıp 2010-11 şampiyonluğu için hak iddia ediyorsunuz. Bu şampiyonluk anamızın ak sütü gibi helaldir.

Camiamız sakin olsun, bunu rica ediyorum. Sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Bize dil uzatanlar, şampiyonluğumuzu görmezdenler gelenler... Halkı galeyana getirecek söylemleri yapmak önemli sıkıntı. Bütün savcıları göreve davet ediyorum.

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