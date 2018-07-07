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Fenerbahçe'den Roger Guedes bombası!

Fenerbahçe kurmayları Brezilya ekiplerinden Palmeiras'da forma giyen Roger Guedes'e kanca attı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 01:39
Fenerbahçe'den Roger Guedes bombası!

8 aydır Comolli ile çalışan Koç’un keşfi Palmeiras’ın oyuncusu olan ama Atletic MG’de kiralık oynayan Róger Guedes.

22 yaşındaki yıldız adayının Katarlı menajeri Ahmed ile hem Comolli’nin hem de Koç defalarca görüştü. Oyuncu, menajeri tarafından Türkiye’ye gelme konusunda ikna edildi. Alex de devreye sokuldu. Bu sayede 12 maçta 9 atan Guedes için Benfica, Porto ve Shakhtar’ın yanı sıra daha yüksek rakamlar teklif eden Al-Wehda ve Al-Alhi’nin ekarte edilmesi sağlandı.

Aslında Guedes’e ödenecek para da hazır. Tek sıkıntı 7 milyon euro’nun FFP kurallarına takılmadan, Brezilya ekibinin kasasına aktarılarak UEFA’nın kıskacından kurtulmak. Bu nedenle Palmeiras’a, 2 yıllık kiralama, UEFA ile yapılandırma anlaşma bittiğinde de 7 milyon euro’yu tek taksitte ödeme teklifi sunuldu. Brezilya ekibi ise parayı peşin istediği için sıkışıklık yaşanıyor.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 01:39
  1. Fenerbahçe
  2. Palmeiras
  3. Roger Guedes
  4. Brezilya

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