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Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! İşte veda mesajı

Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif Chahechouhe, sosyal medya üzerinden veda mesajı yayımladı.

17 Ocak 2019 Perşembe 23:13
Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! İşte veda mesajı

Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif Chahechouhe sarı-lacivertli taraftarlar, takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif Chahechouhe, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-lacivertli ekibe veda etti.

Veda mesajı yayımladı

Fenerbahçe formasıyla olan fotoğraflarını paylaşayan Aatif, altına "Fenerbahçe camiasında bulunduğum süre içerisinde bana destek olan Fenerbahçe taraftarlarına, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür eder, onlara hayatlarında başarılar dilerim" notunu düştü.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 23:13
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