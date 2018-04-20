Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'den olaylı derbi açıklaması!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı müsabaka saha olayları nedeniyle tatil edildi.

20 Nisan 2018 Cuma 00:16
Fenerbahçe'den olaylı derbi açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe ile Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele, ikinci yarıda çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde atıldı ve dikiş atıldı.

Şenol Güneş, hastaneye kaldırıldı. Beşiktaşlı taraftarlar da hastaneye akın etmeye başladı. Deplasman otobüslerinin de Güneş'in kaldırıldığı hastaneye gitme ihtimali bulunuyor. Trabzonsporlu taraftarlar da hastanede Güneş'i yanız bırakmadılar.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe cephesinden açıklama geldi; "Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek’in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu.

Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem Mete Kalkavan, maçı tatil etti.

Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir."

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 00:16
  1. Trabzon
  2. derbi
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Şenol Güneş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'den flaş açıklama! 'Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek tribünleri tahrik etti'
    1. Fenerbahçe'den flaş açıklama! 'Tolga..
    2. TFF'den olaylı derbi açıklaması!
    3. Derbinin faturası ağır oldu! 3-0..
    4. Fenerbahçe'nin alacağı ceza Süper..
    5. Doktoru Şenol Güneş'in son durumunu..
    6. Aziz Yıldırım: Kirli bir kumpas!
    7. Bomba kulis: Kılıçdaroğlu'nun adayı..
    8. Şekip Mosturoğlu: Türk futboluna..
    9. Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına..
    10. Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    11. Yoğurt suyunun faydaları
    12. Cilt neden kırışır?
    13. "Üç bakan seçim öncesinde istifa..
    14. Öksüren kişinin sırtına vurmayın
    15. Sudan'da sıcak gelişme! Görevden alındı
    16. Her gün 7 litre su içti kör oldu
    17. Fenerbahçe'den olaylı derbi açıklaması!
    18. Irak'tan Suriye'ye hava saldırısı!
    19. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tatil..
    20. Eski bakanı bıçakladı! Neden..
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    İhsanoğlu'ndan bomba 'Erdoğan' açıklaması
    İhsanoğlu'ndan bomba 'Erdoğan' açıklaması