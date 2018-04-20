Fenerbahçe'den olaylı derbi açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe ile Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele, ikinci yarıda çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde atıldı ve dikiş atıldı.

Şenol Güneş, hastaneye kaldırıldı. Beşiktaşlı taraftarlar da hastaneye akın etmeye başladı. Deplasman otobüslerinin de Güneş'in kaldırıldığı hastaneye gitme ihtimali bulunuyor. Trabzonsporlu taraftarlar da hastanede Güneş'i yanız bırakmadılar.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe cephesinden açıklama geldi; "Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek’in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu.

Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem Mete Kalkavan, maçı tatil etti.

Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir."