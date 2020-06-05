Fenerbahçe'den olay sözler: FETÖ illetinin neresindesin?

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Nihat Özdemir'in açıklamalarına cevap verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in dün akşam saatlerinde yapmış olduğu açıklamalara, Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy yanıt verdi.

"Neye hizmet ettiği belli olmayan..."

Semih Özsoy, "Talihsiz bir açıklama diyemiyoruz, talihsiz olması için bilmeyerek olması lazım. Neye hizmet ettiği belli olmayan, çok kesimleri üzen, kahreden bir açıklama oldu. Açıklamayı şaşkınlıkla ve üzüntüyle seyrettik. Fenerbahçelilerin beni eleştirmesi, işimi doğru yapıyorum anlamına geliyormuş, bu da malumun ilanı oldu. Meğer kimlere neler anlatıyormuşuz." dedi.

"Bunu bilinçli olarak yapıyor"

Özsoy, "Kulübümüze hem mail, hem fax, hem de telefon yağmuruna tuttu taraftarımız ve kongre üyelerimiz. Ucunun nereye kadar gittiğini görmek istiyoruz. Nihat bey bunu eminim ki bilinçli olarak yapıyor. Şu ana dek düzeltme gelmesi de bunun kararlı yapılmasındandır." ifadelerini kullandı.

"FETÖ illetinin neresinde?"

Özsoy, "Hiç mi yüreği sızlamadı bu açıklamaları yaparken. Onurlu bir şekilde gereğini yapması gerekiyor. Ofsayt, gol mücadelemizdeki söylediklerimizden farklı bir şey bu. FETÖ'yü lanetlemeli ve kendisi FETÖ illetinin neresinde, bunu anlatmalıdır. Daha önceki dava arkadaşları için, Türkiye için bunu açıklamalı. Neredeyse 24 saat geçmiş, hiçbir açıklama yapmamış olması da bunun açıklamasıdır. Metris'in kapısında mücadele eden insanların emeğine saygısızlıktır." sözlerini kullandı.