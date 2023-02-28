Fenerbahçe'den müthiş Arda Güler hamlesi! Bakalım şimdi ne olacak?

Fenerbahçe'de 18 yaşına giren Arda Güler için operasyon başlatıldı. Sözleşmesinde '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır' maddesi bulunan genç futbolcu ile görüşme yapılarak bu maddenin kaldırılması planlanıyor.

Arda Güler harekatı! Fenerbahçe serbest kalma bedelini kaldırmak istiyor

Fenerbahçe'de Arda Güler için sözleşme görüşmeleri de devam ediyor.

18 yaşına giren milli futbolcu için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, genç oyuncunun sözleşmesinde bulunan 'bu sezon 1500 dakika forma giymezse 5 milyon euroya serbest kalır' maddesini kaldırmak istiyor.

Başkan Ali Koç'un bizzat devreye girdiği görüşmelerde, Arda Güler'in ailesi de konuyu tamamen başarılı futbolcuya bırakmış durumda.

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Oyuncunun menajerliğini sürdüren babasının Ali Koç'a "Biz Fenerbahçeliyiz, Arda ne isterse o olur. Biz sizinle pazarlık yapmayız. Arda'yı Arda yapan Fenerbahçe'dir." ifadelerini kullandığını öğrenildi.

Sözleşme görüşmelerinde Arda Güler'in vereceği yanıt ise merakla beklenmeye başlandı.