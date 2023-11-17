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Spor Fenerbahçe'den MHK'ya tepki: "Derhal istifa..!"
Spor

Fenerbahçe'den MHK'ya tepki: "Derhal istifa..!"

Yeniakit Publisher
2023-11-17 19:45:00 -
Fenerbahçe'den MHK'ya tepki: "Derhal istifa..!"

Fenerbahçe Kulübü, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun Ali Koç'a dava açmasıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "MHK Başkanı'nın kendince ortaya koyduğuna inandığımız ilkesel duruşu saygıyla karşılıyoruz. Bu ilkesel duruş doğrultusunda kendisi tarafından atılması gereken ilk adım; Başkanlığını yaptığı futbolun en önemli kurulu olan MHK'dan, hakemleri etki ve baskı altında bırakmamak için derhal istifa etmek olmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı!

"Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun avukatı Yusuf Garip'in kamuoyuna yansıyan açıklamaları aracılığıyla

Başkanımız Ali Y. Koç hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öğrendik.

Bu konudaki görüşlerimizi aşağıdaki açıklama ile kamuoyuna paylaşmak istiyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"MHK Başkanı'nın kendince ortaya koyduğuna inandığımız ilkesel duruşu saygıyla karşılıyoruz. Bu ilkesel duruş doğrultusunda kendisi tarafından atılması gereken ilk adım; Başkanlığını yaptığı futbolun en önemli kurulu olan MHK'dan, hakemleri etki ve baskı altında bırakmamak için derhal istifa etmek olmalıdır."

Bu adım atılmadan yapılan bu suç duyurusu ile ADİL, ŞEFFAF ve TARAFSIZ olmak zorunda olan kurumların ve yöneticilerin,

Fenerbahçe karşısında bir taraf oldukları bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Bu noktada kamuoyu önünde şu soruları sormak istiyoruz;

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin,

MHK Başkanının Başkanımız Ali Y. Koç'a yaptığı suç duyurusu hakkında bilgisi ve onayı var mıdır?

MHK Başkanının, herhangi bir kulüp başkanına karşı bu şekilde bir şikayette bulunması neticesinde, yönetimindeki hakemlerin alacağı mesaj tam olarak nedir?

Ayrıca ilgili haber vesilesiyle kamuoyuna yansıyan, suç duyurusunda yer alan aşağıdaki ifadenin ne anlama geldiğinin tüm kamuoyu önünde açıklanmasını rica ediyoruz:

"Hal böyle iken şüpheli Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olmasının, bu ülke kanunları önünde kendisine bir imtiyaz, ayrıcalık, üstünlük sağlamayacağı aşikârdır."

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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