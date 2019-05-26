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Fenerbahçe'den Max Kruse hamlesi | Max Kruse kimdir? Max Kruse kaç yaşında nereli?

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için şimdiden kollar sıvandı. Sarı Lacivertlilerin Alman forvet Max Kruse ile ilgilendiği iddia ediliyor. Peki, Max Kruse kimdir? Max Kruse kaç yaşında nereli? Max Kruse hangi takımda oynuyor?

26 Mayıs 2019 Pazar 18:20
Fenerbahçe'den Max Kruse hamlesi | Max Kruse kimdir? Max Kruse kaç yaşında nereli?

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için şimdiden kollar sıvandı. Sarı Lacivertlilerin Alman forvet Max Kruse ile ilgilendiği iddia ediliyor. Peki, Max Kruse kimdir? Max Kruse kaç yaşında nereli? Max Kruse hangi takımda oynuyor?

Max Kruse kimdir?

19 Mart 1988’de Almanya’nın Reinbek kentinde doğan Max Kruse, futbola doğduğu yerin takımı olan TSV Reinbek’te başladı. 10 yaşına geldiğinde SC Vier’e transfer olan Kruse, 2006 yılında Werder Bremen ile sözleşme imzaladı.

Bremen ekibinin ardından sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg’da oynayan Alman oyuncu, 2016 yılından bu yana geri döndüğü Werder Bremen formasıyla mücadele ediyor. Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi.

Milli formayla 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı gruplarında sahaya çıkan Max Kruse, 24 maçta 8 gol atma başarısını gösterdi. İlk defa 2013’te formasını giydiği Almanya A Milli Takımı ile 14 maçta mücadele eden Kruse, 4 gol ve 5 asist kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 18:20
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