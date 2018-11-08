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Fenerbahçe'den kritik galibiyet!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında Fenerbahçe evinde Anderlecht'i 2-0 mağlup etti.

08 Kasım 2018 Perşembe 20:46
Fenerbahçe'den kritik galibiyet!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 mağlup ederek grupta 7 puana yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında Fenerbahçe evinde Anderlecht'i 2-0 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri 71. dakikada Valbuena ve 74. dakikada Frey attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe gruptaki puanını 7 yaptı. Anderlecht ise 1 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 20:46
  1. Anderlecht
  2. Fenerbahçe

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