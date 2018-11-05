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Fenerbahçe'den kovulan Cocu'nun menajerinden çok konuşulacak itiraf

Alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'den kovulan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun menajeri Rob Jansen itirafta bulundu. Jansen, Cocu ile Fenerbahçe'ye gelmeden önce uzun süre bu teklifi reddetmeyi düşündüklerini açıkladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 20:50
Fenerbahçe'den kovulan Cocu'nun menajerinden çok konuşulacak itiraf

Phillip Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Hollandalı antrenörün 123 günlük Fenerbahçe macerasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cocu'nun Eindhoven'daki görevine Fenerbahçe olmasa da son vermeye hazırlandığını söyleyen Jansen, "PSV'den ayrılık kararı çoktan verilmişti. Hazırdı, şampiyon olmuştu ve artık başka bir macera arıyordu. Dolayısıyla Cocu da yeni sezon için bir başka ülkede şampiyonluk yaşamış önemli bir takıma gitti." ifadelerini kullandı.

"Uzun süre, kabul etmemeyi düşündük"

Fenerbahçe kararıyla ilgili konuşan Cocu'nun menajeri, "Gerçeklerle alakalı konuşabiliriz, insanlar diğer seçenekler ile ilgili de birçok şey konuştu. Fakat, biz Fenerbahçe kararını verdik. Vermeden önce uzun süre, kabul etmemeyi düşünmüştük. Fakat, bu kararı aldık" dedi.

"Fenerbahçe kararının başarıyla, başarısızlıkla bir ilgisi yok"

Maddi açıdan Fenerbahçe'nin çok ilgi çekici bir teklif sunduğunu belirten Jansen, "Genellikle, bir kontrat bulduğunuzda Hollanda'dan ayrılırsınız. Öteki türlü, sürekli Hollanda'da kalırsınız. Eğer, Hollanda'da futbol işindeyseniz ve dışarıdan iyi bir kontrat aldıysanız, oraya gidersiniz. Bu yüzden Fenerbahçe kararının başarıyla, başarısızlıkla ya da yapılan görüşmelerle bir ilgisi yok. Dışarıda maçtan sonra da kontratınızı düşünmekle uğraşmazsınız" diyerek sözlerini noktaladı.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 20:50
  1. Phillip Cocu
  2. Rob Jansen
  3. Fenerbahçe

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