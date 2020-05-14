  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe’den Kasımpaşa’ya geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan 2 futbolcusundan dolayı Kasımpaşa’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:02:41 -
Fenerbahçe’den Kasımpaşa’ya geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan 2 futbolcusundan dolayı Kasımpaşa’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Fenerbahçe, 2 futbolcusuna korona virüs teşhisi konulan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertliler sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Kasımpaşa Spor Kulübü’nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı