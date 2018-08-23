Fenerbahçe'den KAP'a Josef de Souza açıklaması
Fenerbahçe, Josef de Souza'nın transferi için Al Ahli Kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.23 Ağustos 2018 Perşembe 10:24
Fenerbahçe, Josef de Souza'nın transferi için Al Ahli Kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli SC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
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