Fenerbahçe'den KAP'a Josef de Souza açıklaması

Fenerbahçe, Josef de Souza'nın transferi için Al Ahli Kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli SC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."