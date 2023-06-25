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Spor Fenerbahçe'den istifa edip geri dönen Uğur Dündar'a Aziz Yıldırım şoku!
Spor

Fenerbahçe'den istifa edip geri dönen Uğur Dündar'a Aziz Yıldırım şoku!

Yeniakit Publisher
2023-06-25 14:24:00 -
Fenerbahçe'den istifa edip geri dönen Uğur Dündar'a Aziz Yıldırım şoku!

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’ı istifaya davet etti.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaya, yazılı olarak cevap verdi.

Yıldırım, "Uğur Dündar, söylemleri ve eylemleriyle hem Sayın Ali Koç’a, hem de Fenerbahçe’ye zarar vermektedir." dedi.

Aziz Yıldırım görevinden istifa ettiğini açıklayıp, bir saat içinde sözünden dönen Uğur Dünadar'a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Kendisini, bundan kısa bir zaman önce şahsıma bir arkadaşımız aracılığıyla iletmiş olduğu, askerliğimle ilgili 'Tweetler atmaya kalkarsam efsaneler kestane olur' sözüyle ne kastettiğini anlatmaya, 23 Haziran Cuma günü Erman Toroğlu’nun yazısındaki bahsettiği, şahsıma yönelik galiz küfürlerin ima edildiği yazıya cevap vermeye, dışarıdan nasıl gözüktüğünü açıkça görmesi için son mali genel kurulumuzun kaydını tekrar izlemeye ve artık fiili olarak sürdüremediği Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı koltuğundan istifa etmeye davet ediyorum.

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