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Fenerbahçe'den Henriksen hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hull City'de forma giyen Henriksen için harekete geçti.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:01
Fenerbahçe'den Henriksen hamlesi!

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan Markus Henriksen konusunda Hull City Teknik Direktörü Grant McCann’dan çok önemli açıklamalar geldi. 10 numara ve ön libero pozisyonunda oynayabilen Norveçli oyuncunun durumunun henüz netleşmediğini belirten Hocası, İngiltere’de transfer piyasasının kapandığını ancak başka bir kulüple temasta olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Küçük gelişmeler var. Somut bir şey yok. Ama hareket devam ediyor. Umarım önümüzdeki birkaç gün içinde transfer konusu netlik kazanır. Markus her gün geliyor, bizimle birlikte idmanlara çıkıyor ancak ne olacağını biz de bilmiyoruz.

İngiliz medyası duyurdu

Haberi veren the72.co.uk sitesi oyuncuyla Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiğini ve 24 saat içinde transferin netleşmesi için sabırsız olduğunu vurguladı. Fenerbahçe’nin bu alandaki oyuncu ihtiyacı için çalışmalar yaptığı da hatırlatılan haberde, “Yüksek ücret alan Henriksen’in faturadan çıkartılması için satışta öncelikli olma ihtimali yüksek. Hull City bu oyuncuların yerini genç isimlerle doldurarak yoluna devam etmek niyetinde. O yüzden Fenerbahçe’nin istediği Markus Henriksen’in ayrılma olasılığı çok fazla” yorumu yapıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:01
  1. Fenerbahçe
  2. Hull City
  3. Markus Henriksen

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