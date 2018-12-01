Fenerbahçe'den gündemi sarsan habere yalanlama!

Erwin Koeman'ın, Hollanda basınına "Fenerbahçe'de 2019 yılını göremem" dediği iddialarını, Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yalanladı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün ve dün tarihli bazı basın yayın organlarında çıkan ve Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine dayandırlan haberde Antrenörümüz Erwin Koeman'ın Fenerbahçe'de 2019 yılını göremem dediği belirtilmiştir.

Antrenörümüz Erwin Koeman'ın hiçbir gazeteye bu yönde bir beyanatı olmamıştır. De Telegraaf gazetesi internet sitesinde dün ilgili haber içeriğinde düzeltme yapılmasına rağmen bugün haberin aynı içerik ile halen kamuoyuna sunulduğu görülmektedir. Konuyu kamuoyunun dikkatine sunarız."

Hollanda basınına konuşmuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman'ın De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, "İlk yarının bitmesine 7 maç daha var. 1 gün sonra da ayrılabilirim, 1 hafta sonra da. Ne zaman ayrılacağımı bilmiyorum. Ancak 2019 yılını göremem" dediği iddia edilmişti.