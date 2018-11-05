Fenerbahçe'den flaş Valbuena kararı! Cocu gittikten sonra...

Fenerbahçe’de 2-0 geriden gelip 2-2 sona erdirilen Galatasaray derbisinin olumlu etkileri halen gündemde yer alıyor. Türk Telekom Stadı’nda son 40 dakikada atılan 2 golle bir puanı kurtaran sarı-lacivertlilerde antrenör Erwin Koeman kadar bir isim daha konuşuluyor.

Geçen sezon büyük umutlarla gelen ancak hemAykut Kocaman döneminde hem de Phillip Cocu ile beklenen etkiyi gösteremeyen Mathieu Valbuena herkesi şaşırtıyor.

Fransız futbolcu geldiği günden bu yana en başarılı karşılaşmasını Erwin Koeman yönetiminde Galatasaray deplasmanında oynayarak sürpriz yarattı.

Bu durumun oluşmasında Hollandalı çalıştırıcı Koeman’ın büyük katkısı oldu. Derbi öncesi takımı hazırlama görevini alan 57 yaşındaki teknik adam önce 4-2-3-1 sistemini oturttu ardından Mathieu Valbuena’yı ilk 11’ine koydu.

Hafta boyunca da Valbuena ile yakından ilgilenen tecrübeli hoca, saha içi liderliği teslim etti. Penaltı, korner ve frikiklerde tüm sorumluluğu 34 yaşındaki oyuncuya bırakan Koeman, özgür olmasını istedi.

Sahada da top alarak oyun kuruculuk yapan ve tıpkı Marsilya’daki görevini alan Valbuena, ilk kez bir maça damgasını vurdu. Büyük bir maçta daha önce ortaya çıkmayan başarılı oyuncu, Galatasaray deplasmanında penaltıyı kazandıran Isla’ya ara pasını attı, penaltıyı gole çevirdi ve Jailson’un golünde asisti yaptı.

Aykut Kocaman ve Cocu dönemlerinde sıradan bir takım oyuncusu görevleri alan Valbuena, Erwin Koeman tarafından yıldız olarak takımın lideri seçildi. Psikolojik açıdan da çok rahatlayıp, takıma daha çok sahip çıkan tecrübeli oyuncu, 78. dakikada kenara geldiğinde ne tepki gösterdi ne de oyuna küstü.

İlk kez skor katkısı

Valbuena bu sezon ilk kez skor katkısı yaptı. Valbuena, Koeman öncesinde 7 maçta, skora katkı sunamamıştı. Fransız yıldız, Koeman’la ilk maçında Galatasaray’a bir gol bir asist yaptı.

Maç sonu tebrik etti

Mathieu Valbuena, Galatasaray maçı sonrası da ilk tebriği Koeman’dan aldı. Soyunma odasında Fransız yıldızı tebrik eden Koeman, basın toplantısında da öğrencisine övgülerde bulundu.

(Milliyet)