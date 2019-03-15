Fenerbahçe'den flaş Ersun Yanal açıklaması Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili çıkan haberlere ilişin açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinde teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili çıkan haberler için açıklama yaptı. Sarı lacivertli ekip Ersun Yanal ile seneye de devam edileceği açıklandı. İşte resmi siteden yapılan açıklama; Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında hocamız Ersun Yanal ile yollarımızın ayrılacağı yönünde birtakım iddialar, haberler yer almaktadır. Zor bir sene geçiren futbol takımımızın, hocamız Ersun Yanal göreve geldikten sonra artan performansı oyun içi istatistikleriyle sabittir. Futbol takımımız bu sene ligi bitirebildiği en üst konumda bitirecek; gelecek sezon da hocamız Ersun Yanal önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü emin adımlarla gerçekleştirecektir. Bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz.

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