Fenerbahçe'den Erwin Koeman'a yeni teklif!

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinde takımın başında yer alan Koeman'ın takımdaki geleceği konusunda kritik bir teklifte bulundu.

EN AZINDAN DEVREYE KADAR

Yönetim, Koeman'dan yeni teknik direktör takımın başına gelse bile sezon sonuna kadar F.Bahçe'de kalmasını ve yeni teknik adama yardımcı olmasını istedi.

Erwin Koeman'ın ise kesin kararını birkaç gün içinde vereceği öğrenildi.

Phillip Cocu sonrası takımın başında kalan Erwin Koeman, Galatasaray maçında da hareketleriyle öne çıktı. Oldukça istekli ve hırslı gözüken tecrübeli teknik adam, bir an olsun yerinde durmadı.